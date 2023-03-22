Телескоп обнаружил планету с облаками из песка

Исследователи использовали инфракрасную обсерваторию для изучения планеты VHS 1256 b, которая находится на расстоянии около 60 световых лет от Солнца и вращается вокруг двух звезд с периодом в 10 000 лет. Эта планета является коричневым карликом, то есть, занимает промежуточное положение между горячим юпитером и звездой-красным карликом. При этом она вращается на большом расстоянии от родительской звезды, и потому легко доступна для изучения.

С помощью спектрографов NIRSpec и MIRI ученые провели анализ химического состава верхних слоев атмосферы этой планеты. Выяснилось, что она очень турбулентна и непрерывно активно перемешивается на протяжении 22-часового дня. Кроме того, согласно данным спектрометрии, у этой планеты облака состоят из песчинок. VHS 1256 b имеет низкую гравитацию по сравнению с более массивными коричневыми карликами, а это означает, что ее силикатные облака могут оставаться выше в атмосфере, где James Webb может их обнаружить. Еще одна причина такого турбулентного неба — молодой возраст планеты. С момента ее образования прошло всего 150 миллионов лет — и она будет продолжать остывать в течение миллиардов лет. Кроме силикатов, в атмосфере удалось обнаружить следы воды, метана, монооксида и двуокиси углерода.