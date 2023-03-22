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41 минуту назад

Названы сроки развертывания российской «Арктики»

Lenta.ru

Российская спутниковая группировка «Арктика-М» будет развернута к 2029 году. Сроки со ссылкой на представителя «Роскосмоса» Виталия Мироничева сообщает ТАСС.

Названы сроки развертывания российской «Арктики»
Фото: Пресс-служба "Роскосмоса" / РИА НовостиПресс-служба "Роскосмоса" / РИА Новости

Речь идет о четырех космических аппаратах.

«Будет с двух ракурсов непрерывно обеспечивать мониторинг Арктического региона, в том числе Севморпути», — сказал представитель.

В феврале «Роскосмос» пообещал начать эскизное проектирование новых спутников для наблюдения за Арктикой в 2026 году.

В ноябре замдиректора департамента навигационных космических систем госкорпорации Валерий Заичко заявил, что «Роскосмос» планирует вывести на орбиту в 2023 году девять спутников дистанционного зондирования Земли, включая «Арктика-М» №2.

Наука и техника,Валерий Заичко,Роскосмос,
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