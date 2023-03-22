«Своим умом»: чем удивят новые смарт-ремешки для Apple Watch?

Яблочная компания зарегистрировала ряд патентов, раскрывающих некоторые ключевые особенности нового поколения ремешков для Apple Watch: они получат поддержку NFC, систему определения посадки и даже интегрированные датчики здоровья.

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Поддержка NFC будет реализована посредством добавления датчиков в крепление ремешка и корпус нового поколения Apple Watch. Предполагается, что после присоединения ремешка часы смогут мгновенно определять его тип и цвет, а также включать и отключать определенные функции, изменять цветовую палитру системы и запускать нужные пользователю приложения. Кроме того, NFC-идентификация позволит Apple контролировать плотность посадки часов, а также отслеживать использование неоригинальных ремешков, предупреждая пользователя о риске повреждения устройства и даже ограничивая его функциональность.

Некоторые типы ремешков будут включать один или несколько датчиков для мониторинга показателей организма пользователя, определения условий окружающей среды, жестов, инерции и др. Заявляется, что новые ремешки обзаведутся поддержкой дополнительных интерфейсов ввода-вывода (например, устройств для подачи тактильных сигналов или вывода звука), аккумуляторов и даже дисплейных модулей.

Можно также предположить, что если новые ремешки смогут подавать тактильные сигналы пользователю без использования встроенного в корпус Apple Watch вибромотора Taptic Engine, инженеры яблочной компании смогут отказаться от его использования в часах. Такое решение позволит новым поколениям Apple Watch стать компактнее, а также увеличат показатели их автономной работы.