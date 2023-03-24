В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 76.31EUR 83.15
Войти в почту
1 час назад

Американские власти назвали TikTok «угрозой национальной безопасности»

Ferra.ruиещё 2

Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что администрация Байдена рассматривает китайскую социальную сеть TikTok, принадлежащую компании ByteDance, как угрозу национальной безопасности страны.

Власти США назвали TikTok угрозой национальной безопасности
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Блинкен заявил, что существуют различные методы борьбы с этой угрозой и что она должна быть устранена. Он сделал эти замечания во время слушаний в комитете по иностранным делам Палаты представителей США.

Стоит отметить, что ранее в марте Комитет по иностранным инвестициям (CFIUS), возглавляемый Министерством финансов, направил TikTok уведомление, требуя, чтобы китайские владельцы приложения продали свои акции.

В ответ на это ByteDance сообщила, что 60% её акций принадлежат глобальным инвесторам, 20% — сотрудникам и 20% — основателям.

Напомним, что экс-президент Дональд Трамп также пытался запретить TikTok в США, но его решение было заблокировано американскими судами. В настоящее время популярным видеоприложением пользуются более 100 млн жителей США.

Наука и техника,Энтони Блинкен,Дональд Трамп,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий