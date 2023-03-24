Власти США назвали TikTok угрозой национальной безопасности

Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что администрация Байдена рассматривает китайскую социальную сеть TikTok, принадлежащую компании ByteDance, как угрозу национальной безопасности страны.

Блинкен заявил, что существуют различные методы борьбы с этой угрозой и что она должна быть устранена. Он сделал эти замечания во время слушаний в комитете по иностранным делам Палаты представителей США.

Стоит отметить, что ранее в марте Комитет по иностранным инвестициям (CFIUS), возглавляемый Министерством финансов, направил TikTok уведомление, требуя, чтобы китайские владельцы приложения продали свои акции.

В ответ на это ByteDance сообщила, что 60% её акций принадлежат глобальным инвесторам, 20% — сотрудникам и 20% — основателям.