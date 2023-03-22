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57 минут назад

Ученые выяснили, что на жаре пестициды сокращают дальность полета шмелей

Газета.Ru

Влияние пестицидов на шмелей сильно зависит от температуры. Об этом сообщает Имперский колледж Лондона.

Ученые: на жаре пестициды сокращают дальность полета шмелей
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Известно, что некоторые пестициды, особенно ряда неоникотиноидов, воздействуют на шмелей и других важных насекомых, сокращая их популяцию. При этом описания этого воздействия разнятся по всему миру и не укладываются в единую систему.

Теперь британские ученые выяснили, что характер воздействия и его сила может существенно отличаться под влиянием температуры. Для этого они проследили за шестью параметрами поведения этих насекомых под действием двух пестицидов (неоникотиноид имидаклоприд и сульфоксимин сульфоксафлор) при трех температурах (21, 27 и 30 градусов). Имидаклоприд более сильно влиял на четыре поведенческих параметра — скорость реакции, склонность к перемещению, скорость ходьбы и скорость потребления пищи — при более низкой температуре. Это говорит о том, что при резком похолодании пестициды могут значительно помешать выполнению обязанностей по уходу за гнездом.

Однако воздействие имидаклоприда на самый важный показатель поведения — дальность полета — было наиболее сильно при высокой температуре. При этом расстояние полета было одинаковым в диапазоне от 21 до 27 градусов, а затем резко падало при достижении 30 градусов. Именно максимальная дальность полета шмелей и других опылителей играет решающую роль для успешного разведения сельскохозяйственных культур и для сохранения популяции диких растений.

По мнению авторов, выявленный эффект необходимо учитывать фермерам и другим работникам агропромышленного комплекса при обработке территории пестицидами. Кроме того, работа указала на еще одну уязвимость шмелей к глобальному потеплению.

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