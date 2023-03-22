В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 76.84EUR 82.54
Войти в почту
32 минуты назад

Коронавирус связали с синдромом раздраженного кишечника

Lenta.ru

Команда ученых из Болонского университета связала перенесенный коронавирус с увеличением риска развития долгосрочных желудочно-кишечных расстройств на 60 процентов. Результаты работы опубликованы в журнале Gut.

Коронавирус связали с синдромом раздраженного кишечника
Фото: UnsplashUnsplash

Известно, что вирусные инфекции могут поражать желудочно-кишечный тракт и, в частности, вызывать синдром раздраженного кишечника. Расстройство может приобретать хроническую форму, характеризующуюся поражением толстой кишки.

Чтобы выявить связь COVID-19 и этого заболевания, авторы рассмотрели данные 2183 пациентов, госпитализированных в 14 странах, включая Россию. Пациентов при поступлении в больницу обследовали, а затем наблюдали за ними в течение 12 месяцев. Полученную информацию сравнили с контрольной группой, которая не была инфицирована коронавирусом.

Проведенный анализ показал, что госпитализированные испытуемые чаще сообщали о наличии желудочно-кишечных симптомов (59,3 процента), чем контрольная группа (39,7 процента). Также у перенесших инфекцию был выше риск синдрома раздраженного кишечника, который связан с аллергией, затрудненным дыханием во время COVID-19 и регулярным приемом ингибиторов протонной помпы (препаратов, блокирующих выработку кислоты в желудке). Кроме того, через полгода и год после госпитализации сообщалось о более высоких уровнях тревоги и депрессии среди тех, у кого был коронавирус.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий