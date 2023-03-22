Что такое обедненный уран, в чем его опасность и особенности

Военные эксперты забили тревогу: Великобритания заявила о том, что собирается поставить Украине не только танки «Челленджер», но и боеприпасы с обедненным ураном. Рассказываем, чем он отличается от обычного урана и насколько опасен для здоровья.

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Что такое обедненный уран

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Обедненный уран — это побочный продукт обогащения природного урона, который остается в результате производства ядерного топлива. Он на 99% состоит из изотопа урана-238: нерасщепляемого и гораздо менее радиоактивного, чем обычная урановая руда.

Обедненный уран был впервые получен в 1940-х, когда США и СССР начали программы по разработке ядерного оружия. Изначально он расценивался как бесполезный отход, но со временем обедненный уран нашел практическое применение в разных сферах. Например, материал используется при создании противовесов для самолетов, радиационной защиты в медицине и промышленной радиографии и для экранирования контейнеров.

Применение обедненного урана в оборонной сфере

Основная характеристика обедненного урана — это плотность материала, которая заметно (на 67%) превышает плотность свинца, чаще всего используемого для производства боеприпасов. По этой причине военные иногда дополнительно защищают броню наземной техники элементами из обедненного урана. Он также используется для производства бронебойных снарядов со специальными сердечниками. Подобные боеприпасы не только наносят больший урон — в странах, обладающих развитой атомной промышленностью, обедненный уран порой обходится дешевле, чем альтернативные материалы.

Наиболее широкий опыт применения боеприпасов с обедненным ураном имеет США: государство активно использовало их в ряде военных конфликтов, от войны в Персидском заливе в 1991 году до бомбардировки Югославии. Оба случая привели к тому, что пострадавшие жаловались на пагубное влияние токсичных материалов на здоровье солдат и мирных жителей. Подкомиссия по предупреждению дискриминации и защите меньшинств предупредила, что снаряды с обедненным ураном способны привести к чрезмерным повреждениям и обладают неизбирательным действием, однако Международный суд постановил, что они не входят в перечень в перечень ядерных вооружений и не считаются ядовитым оружием.

Способен ли обедненный уран причинить вред здоровью

Другая опасность обедненного урана связана с тем, что он может негативно повлиять на здоровье при продолжительном воздействии: например, в результате попадания в землю или грунтовые воды. Попав в организм человека, материал способен оказать пагубное воздействие на функции почек, мозга, печени и сердца. При поражении техники сердечники снарядов из обедненного урана создают токсичную пыль, которая может попасть в организм через легкие или загрязнить раны.