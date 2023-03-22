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1 час назад

Вокруг черных дыр обнаружили темную материю

Lenta.ru

Ученые Университета образования в Гонконге обнаружили, что черные дыры окружены значительным количеством темной материи. Об открытии сообщается в статье, опубликованной в The Astrophysical Journal Letters.

Вокруг черных дыр обнаружили темную материю
Фото: UnsplashUnsplash

Исследователи изучили две ближайшие черные дыры в составе двойных систем — A0620-00 и XTE J1118+480. Основываясь на наблюдениях за орбитой звезд-компаньонов и на предсказаниях модели динамического трения темной материи, ученые показали что скорость уменьшения периода их орбиты составляет примерно одну миллисекунду в год, что примерно в 50 раз превышает теоретическую оценку примерно в 0,02 секунды в год.

Быстрое уменьшение периода орбиты звезд-компаньонов соответствует наблюдаемым данным в том случае, если черные дыры окружены темной материи, которая замедляет орбитальную скорость объектов из-за динамического трения.

Результаты подтверждают гипотезу, предложенную в конце XX века, согласно которой темная материя, достаточно близкая к черным дырам, будет поглощена, а ее остатки будут перераспределены. Процесс заканчивается формированием области со всплеском плотности вокруг черных дыр, которая влияет на орбиты звезд-компаньонов.

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