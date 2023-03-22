Астрономов обеспокоило растущее световое загрязнение от спутников Starlink

Астрономов все больше беспокоит световое загрязнение, которое вызвано растущим числом спутников и космическим мусором на низкой околоземной орбите. Согласно публикации в журнале Nature, ситуация может еще больше ухудшиться, если запуски небольших устройств, в том числе системы Starlink, не сократятся.

Так, солнечный свет, который отражается от поверхностей спутников и мусора, не позволяют ясно видеть ночное небо. Он все чаще попадает на снимки в виде полос на изображениях и может мешать наблюдению тусклых космических объектов.

Первые опасения у астрономов появились еще в 2019 году, когда SpaceX предпринимателя Илона Маска стала регулярно запускать спутники системы Starlink. Сейчас на орбите более 3 тысяч устройств, однако в ближайшие годы их число может вырасти до 42 тысяч. SpaceX пытается уменьшить яркость отражений на своих спутниках с помощью козырьков, однако это решение не удовлетворило астрономов. В одной из статей эксперты объяснили, что их использование неэффективно, поскольку более темные объекты часто имеют сильное излучение в инфракрасном и субмиллиметровом диапазонах волн, тем самым создавая помехи наземным наблюдениям в этих волнах.