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1 час назад

Астрономов обеспокоило растущее световое загрязнение от спутников Starlink

Никита Бородкин

Астрономов все больше беспокоит световое загрязнение, которое вызвано растущим числом спутников и космическим мусором на низкой околоземной орбите. Согласно публикации в журнале Nature, ситуация может еще больше ухудшиться, если запуски небольших устройств, в том числе системы Starlink, не сократятся.

Астрономов обеспокоило растущее световое загрязнение от спутников Starlink
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Так, солнечный свет, который отражается от поверхностей спутников и мусора, не позволяют ясно видеть ночное небо. Он все чаще попадает на снимки в виде полос на изображениях и может мешать наблюдению тусклых космических объектов.

Первые опасения у астрономов появились еще в 2019 году, когда SpaceX предпринимателя Илона Маска стала регулярно запускать спутники системы Starlink. Сейчас на орбите более 3 тысяч устройств, однако в ближайшие годы их число может вырасти до 42 тысяч. SpaceX пытается уменьшить яркость отражений на своих спутниках с помощью козырьков, однако это решение не удовлетворило астрономов. В одной из статей эксперты объяснили, что их использование неэффективно, поскольку более темные объекты часто имеют сильное излучение в инфракрасном и субмиллиметровом диапазонах волн, тем самым создавая помехи наземным наблюдениям в этих волнах.

Однако не только компании Маска мешают ученым. В частности, Amazon также планирует запустить свой «космический» интернет-сервис. Для этого им потребуется запустить более 3 тысяч спутников в следующем десятилетии. Проблема в будущем может иметь серьезные последствия для наземных астрономических проектов, поскольку свет портит изображения и мешает астрономам обнаруживать более слабые объекты в ночном небе.

Наука и техника,Amazon,SpaceX,
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