США планируют отремонтировать биолаборатории в странах бывшего СССР

«Я не верю, что американцы отремонтируют лаборатории, чтобы вести разработки на пользу человечеству. Можно гарантированно сказать, что это будут научные исследования в военных или диверсионных целях. Им не нужен мир. США зарабатывают на войне больше, чем на всех своих достижениях, вместе взятых. Для американской системы власти нет принципов или ограничений, в этом и заключается угроза всему человечеству», — заявил собеседник RT.