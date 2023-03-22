В пыли астероида Рюгу обнаружили кусочки "жизни"

Новые исследования образцов с астероида Рюгу, доставленных в декабре 2020 года японской миссией «Хаябуса-2», обнаружили молекулу, которая считается одним из строительных материалов организма – урацил. Об этом пишет Slash Gear.

Фото: NASA NASA

Кроме урацила ученые также обнаружили присутствие других органических соединений, таких как никотиновая кислота и множество других на основе азота - аминокислоты и амины, которые являются неотъемлемой частью белков. Для анализа было взято лишь около 23 мг образца астероида.

Находка говорит о том, что фундаментальные химические вещества, которые образуют строительные блоки жизни, могли попасть на Землю из космоса вместе с метеоритами. Также опроверглось утверждение о том, что эти вещества появились вследствие земного загрязнения. Отмечается, что породы Рюгу были доставлены на Землю в герметичных контейнерах, что полностью исключает их контакт с окружающей средой.

Полученные результаты снова привлекли внимание к идее панспермии. Эта гипотеза утверждает, что жизнь зарождается в космосе и распространяется на другие планеты небесными телами, такими как кометы и метеориты. Однако гипотеза остается недоказанной.