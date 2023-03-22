BlackBerry продаст патентов на $900 млн

Канадская телекоммуникационная компания BlackBerry Limited объявила о продаже «неключевых» патентов и патентных заявок, пишет Cision. В продаваемый пакет входят 32 тыс. патентов и патентных заявок. Большая часть из них связана с мобильными устройствами, технологиями обмена сообщениями и беспроводными сетями.

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Их купит компании Malikie Innovations Limited, дочернее подразделение Key Patent Innovations Limited (KPI), занимающейся монетизацией интеллектуальной собственности. Предположительно, сумма всех выплат и роялти превысит $900 млн.

В соответствии с условиями сделки BlackBerry получит $170 млн сразу и ещё $30 млн не позже чем через три года после закрытия соглашения. Кроме того, компания имеет право получать долю с роялти, выплаченных за использование её патентов:

8% от первых $500 млн выручки;

15% от следующих $250 млн;

30% от следующих $250 млн;

50% от всех последующих выплат.

Патенты, связанных с основными сферами текущей деятельности BlackBerry, не будут проданы. При этом BlackBerry получит лицензию на все продаваемые патенты, поэтому сделка никак не скажется на клиентах компании. Глава компании Джон Чен (John Chen) сообщил, что продажа неключевых патентов позволит компании реализовать потенциал патентного портфеля и повысить прибыль.

В конце прошлого года BlackBerry анонсировала продажу патентов за $600 млн Catapult IP Innovations, но у партнёра оказалось недостаточно средств и сделку пришлось аннулировать.