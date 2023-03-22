Apple выпустила новую версию iOS 16.4 Release Candidate

Американская компания Apple, наконец, завершила работу над новой версией iOS 16.4 Release Candidate, уже появившейся в доступе, однако только для разработчиков. iOS 16.4 Release Candidate является итоговой бета-версией обновленной фирменной операционной системы для устройств компании Apple. Как стало известно, актуальная версия имеет порядковый номер 20E246.

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В обновленной операционной системе iOS 16.4 будут исправлены замеченные ранее ошибки и неполадки в работе, проведена комплексная оптимизация, а пользователям станут доступны еще 21 эмодзи. Что касается размера iOS 16.4 Release Candidate, он составляет 5,5 ГБ.