Apple выпустила новую версию iOS 16.4 Release Candidate

Американская компания Apple, наконец, завершила работу над новой версией iOS 16.4 Release Candidate, уже появившейся в доступе, однако только для разработчиков. iOS 16.4 Release Candidate является итоговой бета-версией обновленной фирменной операционной системы для устройств компании Apple. Как стало известно, актуальная версия имеет порядковый номер 20E246.
В обновленной операционной системе iOS 16.4 будут исправлены замеченные ранее ошибки и неполадки в работе, проведена комплексная оптимизация, а пользователям станут доступны еще 21 эмодзи. Что касается размера iOS 16.4 Release Candidate, он составляет 5,5 ГБ.
Предполагается, что официальный релиз iOS 16.4 Release Candidate, которая будет доступна для более широкой аудитории, состоится в течение ближайших нескольких дней, а загрузить ее на свое мобильное устройство можно через раздел «Настройки».