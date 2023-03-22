В России задумали создавать процессоры вместе с Южной Кореей

Россия способна в течение полугода-года наладить совместное производство процессоров по итогам переговоров с дружественными странами, в числе которых и Южная Корея, известная своими разработками в области чипов. О таких планах в личном Telegram-канале сообщил президент ассоциации отечественных разработчиков программного обеспечения «Руссофт» Валентин Макаров.

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«В течении полугода-года у нас есть возможность запустить этот процесс и добиться первых результатов. А одновременно с этим учиться у наших партнеров, как производить процессоры, перенимать их опыт, готовить свои кадры, наращивать компетенции и технологии для строительства собственных фабрик», — отметил специалист.

По словам Макарова, в первую очередь среди таких стран можно отметить Малайзию, Китай, Индию и, может быть, Южную Корею. «Для каждой из этих стран надо искать свои подходы», — добавил он.

Специалист указал на то, что для создания производства собственных процессоров в текущих условиях ужесточения санкций и сложной логистики необходимо вести переговоры с «дружественными странами», где есть необходимые технологии и производственные мощности.

«Договариваться с ними о совместных проектах, делить вместе с ними стадии разработки и производства продукта», — заключил Макаров.