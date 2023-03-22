В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 76.84EUR 82.54
Войти в почту
27 минут назад

Впервые обнаружены созданные коллайдером нейтрино

Lenta.ru

Ученые Калифорнийского университета в Ирвайне впервые обнаружили нейтрино, созданное Большим адронным коллайдером (БАК). Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Впервые обнаружены созданные коллайдером нейтрино
Фото: CERNCERN

Открытие было сделано в рамках эксперимента FASER, в рамках которого был разработан детектор частиц, установленный в CERN. В отличие от других детекторов, таких как ATLAS, который имеет высоту в несколько этажей и весит тысячи тонн, FASER весит около одной тонны и помещается в небольшом боковом туннеле, где фиксирует нейтрино, которые потенциально генерируются при столкновении двух пусков частиц в самом коллайдере.

Нейтрино были открыты почти 70 лет назад лауреатом Нобелевской премии Фредериком Рейнсом, что сыграло важную роль для создания стандартной модели физики элементарных частиц. Коллайдер не способен обнаруживать нейтрино напрямую, и FASER позволяет использовать потенциал БАК полностью. Нейтрино, обнаруженные этим прибором, имеют самую высокую энергию, когда-либо произведенную в лабораторных условиях, и подобны нейтрино, которые образуются благодаря космическим лучам, взаимодействующим с атмосферой Земли.

Помимо нейтрино, одной из других главных целей FASER является идентификация частиц, составляющих темную материю, которая, согласно современным представлениям, составляет большую часть материи во Вселенной.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий