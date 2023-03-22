Впервые обнаружены созданные коллайдером нейтрино

Открытие было сделано в рамках эксперимента FASER, в рамках которого был разработан детектор частиц, установленный в CERN. В отличие от других детекторов, таких как ATLAS, который имеет высоту в несколько этажей и весит тысячи тонн, FASER весит около одной тонны и помещается в небольшом боковом туннеле, где фиксирует нейтрино, которые потенциально генерируются при столкновении двух пусков частиц в самом коллайдере.