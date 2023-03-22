В WhatsApp заработают новые функции

У мессенджера WhatsApp появятся новые функции в группах и сообществах. Пользователи теперь могут видеть общие с другими пользователями группы. Об этом пишет «Коммерсантъ».

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Кроме того, у администраторов групп появились новые возможности управления. Так, теперь админ имеет возможность отклонять или принимать запросы на вход в группу, используя пригласительную ссылку или из самого сообщества. Этими функциями можно будет воспользоваться уже в ближайшие недели.