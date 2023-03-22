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1 час назад

В США обсудили переработку МКС

Lenta.ruиещё 1

Вместо сведения с орбиты и последующего затопления Международной космической станции (МКС) в несудоходном районе Тихого океана в конце 2020-х годов ее можно было бы переработать в интересах коммерческих космических компаний. Об этом пишет SpaceNews.

В США обсудили переработку МКС
Фото: NASA / RoscosmosNASA / Roscosmos

Издание ссылается на обсуждение перспектив станции, имевшее место между представителями американской промышленности, учеными и специалистами НАСА. По мнению ряда участников обсуждения, в частности, главы компании Astroscale U.S. Рона Лопеса, находящиеся на околоземной орбите элементы МКС имеют экономическую ценность в качестве сырья.

Как считает президент компании по обслуживанию спутников SpaceLogistics Роберт Хауге, некоторые конструкции МКС могут допускать не переработку, а перепрофилирование.

Издание приводит точку зрения заместителя администратора НАСА по космическим операциям Кэти Людерс, которая в своем заявлении, прозвучавшем еще в декабре, исключила идею поднятия МКС на более высокую орбиту, что позволило бы сохранить станцию для использования в будущем. По ее словам, это потребовало бы от 30 до 40 космических грузовиков «Прогресс МС».

В марте SpaceNews сообщило, что США на создание буксира, предназначенного для сведения МКС с околоземной орбиты, планируют потратить около одного миллиарда долларов.

Наука и техника,NASA,
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