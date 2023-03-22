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38 минут назад

В пыли астероида Рюгу обнаружили компонент РНК

Мир24

Международная команда исследователей под руководством ученых из Университета Хоккайдо (Япония) провели анализ образцов астероида Рюгу и выявили урацил – одну из информационных единиц, составляющих РНК. Кроме того, они нашли никотиновую кислоту, которая является важным фактором метаболизма в живых организмах, сообщает Nature Communications.

В пыли астероида Рюгу обнаружили компонент РНК
Фото: NASANASA

Открытия показывают, что «строительные блоки» жизни могли сформироваться в космосе и потом попасть на древнюю Землю вместе с метеоритами. Ученые и раньше находили нуклеиновые кислоты и витамины в некоторых богатых углеродом метеоритах. Но оставалась вероятность, что эти вещества появились вследствие земного загрязнения. Породы Рюгу же были взяты в космосе и доставлены на Землю в герметичных капсулах, чтобы исключить их контакт с окружающей средой планеты.

В ходе нового исследования ученые проанализировали фрагменты пород с помощью жидкостной хроматографии и масс-спектрометрим высокого разрешения. Урацил был обнаружен в небольшом количестве (6-32 части на миллиард). Никотиновой кислоты было больше – 49-99 частей на миллиард. Кроме того, удалось идентифицировать набор аминокислот, аминов и карбоновых кислот, которые содержатся в белках и принимают участие в метаболизме. Ученые отметили, что соединения похожи, но не идентичны тем, что ранее находили в метеоритах.

В планах ученых – провести анализ пород астероида Бенну, которые также доставят на Землю в герметичных капсулах. Сравнение состава двух астероидов позволит лучше понять эволюцию Солнечной системы и происхождение жизни на Земле.

Ранее астрономы выявили потенциально опасный астероид. Они сделали серию его изображений с помощью сканирующего устройства.

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