Как «перекрасить» iPhone 14 в желтый. Три бюджетных способа

Желтый iPhone 14, новая яркая вариация смартфона Apple последнего поколения, оказалась практически недоступна россиянам из-за ограничений в поставках техники компании из Купертино. Однако существует минимум три способа поменять цвет корпуса в банановый без приобретения еще одного устройства. О том, как не переплачивать за новинку 15 тыс. руб. и получить желтый iPhone 14 уже сейчас, — в материале «Газеты.Ru».

Фото: Газета.ru Газета.ru

Теперь банановый

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Apple снова провернула трюк с выпуском «айфона» в особом цвете, теперь многие поклонники американских гаджетов хотят себе желтый iPhone 14.

Желтый пока доступен только для базовых iPhone 14 и 14 Plus, а вот Pro-линейка не получила нового цвета, как это было в прошлом году. Судя по всему, Apple и не собирается выпускать премиум-гаджеты текущего поколения в этой расцветке.

При этом никаких аппаратных отличий у новинок нет, и цены должны быть такими же. Если бы Apple официально работала в стране.

Однако на деле заполучить такой гаджет в России сейчас достаточно сложно, — он уже по умолчанию дороже обычных, хотя отличается только цветом. При этом в Россию его привезут не сразу и только по параллельному импорту.

Например, стоимость бананового iPhone 14 на 128 ГБ из Гонконга с двумя физическими SIM-картами начинается от 75 тыс. руб., что примерно на 10-15 тыс. дороже остальных цветов.

Минимальный ценник на флагман желтого цвета составляет 69 тыс. руб. И пока речь идет только о предзаказах на новинку.

Но, при желании, существует как минимум три способа получить четырнадцатый «айфон» желанной расцветки. До этого желтый цвет Apple использовала лишь трижды: для iPhone 5c, iPhone XR и iPhone 11.

Легко и безопасно

Самый простой вариант — подобрать правильный чехол-наклейку в желтом цвете. Конечно, чехлы бывают разными, и тут очень многое зависит от материала и качества аксессуара.

Если главная цель — заменить цвет гаджета, то лучше всего подбирать чехол, который тонок и на ощупь близок к корпусу устройства. Такие чехлы по своей плотности сравнимы с наклейками, которые также в прошлом были популярны у фанатов Apple, только куда ближе по тактильным ощущениям к корпусу мобильного устройства.

Лучше всего выбирать чехлы, которые идут с накладками на блок камер, а также сгибающимися гранями по бокам устройства, чтобы «айфон» был практически неотличим от оригинального желтого.

Подобные аксессуары выпускают разные компании, в том числе из США и Китая. Благодаря «складной» конструкции такие чехлы покрывают устройство целиком сзади, по бокам и спереди по краям корпуса.

Необходимо найти у производителей аксессуаров цвет Mellow Yellow для чехла, а затем выбрать опцию Back Skin (Full Coverage).

Однако такой чехол сложнее собирается в единое целое и могут потребоваться особые усилия, чтобы зафиксировать его со всех краев.

Также в комплекте идут накладки на блок камер, с вырезами для каждого объектива и чистящая салфетка из микрофибры для протирки корпуса гаджета в процессе установки чехла.

Производители чехлов даже предусмотрительно оставляют вырезы для логотипа Apple в виде надкушенного яблока, чтобы никто не понял, что это на самом деле не желтый «айфон», а тонкий чехол.

Цены на подобные чехлы начинаются от 1,3 тыс. руб. В России полностью покрывающие смартфон чехлы-наклейки доступны для заказа и доставки через популярные онлайн-маркетплейсы.

Сложно, но удобно

Перекраска корпуса — операция, которая позволяет полностью изменить облик гаджета, сделав его абсолютно таким же, как оригинальный банановый «айфон».

Однако в настоящее время подобные операции проводят лишь энтузиасты из некоторых сервисных центров.

Также объявления с предложениями перекрасить iPhone 14 можно найти и на сайтах онлайн-объявлений. Главный плюс — отсутствие разницы с оригинальным желтым гаджетом Apple.

Сама процедура оставляет корпус на ощупь таким же, лишь меняя его цвет. Это позволяет сделать айфон практически неотличимым от новинки и, даже если передать гаджет другому человеку в руки, он вряд ли сможет определить, что в его руках не желтый оригинальный аппарат.

Но в этом способе хватает и минусов: во-первых, высок риск испортить внутренние детали гаджета вплоть до полной остановки работы устройства.

Во-вторых, для операции используется автомобильная краска, которую еще надо подобрать и правильно нанести, из-за чего такие операции не так популярны у владельцев гаджетов. К тому же мало кто из специалистов готов идти на подобный риск с чужим устройством.

Однако многие энтузиасты хвастаются своими успешными историями о том, как им удалось перекрасить гаджет даже в домашних условиях. По их словам, главное требование — очень плотно заклеить экран и выходы устройства, чтобы краска не проникла внутрь смартфона.

Цены на подобные услуги на сервисах и по объявлениям начинаются от 3 тыс. руб., включая краску и сами работы. Чаще всего подобные услуги оказывают только в Москве и Санкт-Петербурге, в других городах мастеров найти очень трудно.

Практично и надежно

Замена всего корпуса на желтый — более сложный, но менее опасный способ, чем перекраска. К тому же специалиста для замены как раз найти легко.

Смена корпуса на смартфонах — популярная опция в сервисных центрах, так как зачастую гаджеты ломаются от ударов и падений.

Конечно же, таким способом нельзя воспользоваться в домашних условиях из-за высокого риски поломки. К тому же нужно подобрать правильный корпус на маркетплейсах.

В опрошенных «Газетой.Ru» сервисных центрах рассказали, что у них отсутствуют официальные корпуса iPhone 14 желтого цвета. Специалисты также не смогли уточнить, когда стоит ожидать их появления.

«Не могу назвать точных сроков. В настоящее время у нас очень серьезные трудности в проведении ремонтных работ новых гаджетов компании Apple, таких как iPhone 14», — констатировал один из мастеров.

В связи с этим приобретать корпус желтого цвета нужно самостоятельно на маркетплейсах. Стоимость желтого корпуса в настоящее время — от 3,5 тыс. руб.

Каждый корпус идет в наборе со всеми кнопками нужных цветов, поэтому гаджет станет идентичным оригинальному банановому «айфону».

В сервисных центрах согласились заменить корпус у iPhone 14 корреспондента «Газеты.Ru» в случае наличия у него корпуса с маркетплейса.

«Саму процедуру замены можно будет провести, нужна только запчасть», — сказал мастер.

Цены на услугу замены корпуса начинаются в сервисных центрах от 5 тыс. руб. Важно помнить, что в ходе замены корпуса телефон фактически полностью разбирается, а все его содержимое перемещается в новый корпус. Это работа, которую не осилить самостоятельно.