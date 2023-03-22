Разработчики Photoshop научили ИИ создавать любые картинки

Американская компания Adobe официально показала свою новую программу — искусственный интеллект Firefly, который способен по текстовому описанию генерировать любые изображения. Об этом сообщается на сайте разработчика, известного по фоторедактору Photoshop.

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Отмечается, что пока ИИ находится в процессе бета-тестирования, а доступ к нему можно получить только по приглашению.

Визуально Firefly от Adobe похож на присутствующие на рынке генеративные ИИ Midjourney и DALL-E. Работами из этих программ уже активно делятся пользователи со всего мира в соцсетях.

Разработчики из Adobe для упрощения текстового описания встроили в Firefly возможность выбрать вариант освещения, художественных стилей и соотношения сторон перед генерацией картинки. Также в Firefly добавили возможность накладывать фильтры на уже готовое изображение на манер соцсети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

В Adobe заверили, что для обучения ИИ использовались только изображения, не нарушающие авторских прав. Для разработки в том числе была взята библиотека картинок Adobe Stock. Однако в компании пояснили, что планируют в будущем давать возможность художникам тренировать Firefly на собственных изображениях.