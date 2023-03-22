«МегаФон» запустил выделенную сеть LTE на Удоканском месторождении меди

«МегаФон» построил на территории «Удоканской меди» в Забайкальском крае выделенную сеть LTE для устойчивой связи и автоматизации производственных процессов, сообщает пресс-служба оператора.
Всего на месторождении установлено 6 базовых станций с широким диапазоном частот, поддерживающих 4G, а также обеспечены резервные каналы связи. Закрытая сеть высокоустойчива к помехам, отвечает современным требованиям информационной безопасности и позволяет масштабировать зону покрытия с меньшими издержками и в более короткие сроки.
«Частная сеть для «Удоканской меди» построена на оборудовании отечественного вендора, что позволяет оперативно вносить изменения с учетом возникающих потребностей производства», — отметила директор по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона» Наталья Талдыкина.
По словам генерального директора компании «Удоканская медь» Алексея Ящука, система обеспечит высокую эффективность термометрического контроля грунтов, мониторинга состояния вечной мерзлоты, контроля технических параметров энергетических систем.
«Внедрение системы позволит нам распространить решения и на технологический комплекс второй очереди ГМК «Удокан», а также на ряд вспомогательных инфраструктурных объектов, например, прирельсовую базу», — рассказал он.
В дальнейшем в частной беспроводной сети Удоканского месторождения меди планируется обрабатывать данные с трех тысяч устройств, находящихся в разных местах промышленного комплекса.