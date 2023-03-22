В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 76.84EUR 82.54
Войти в почту
55 минут назад

Древнего «металлического» таракана эпохи динозавров нашли в янтаре в Венгрии

Мир24

Венгерские ученые обнаружили хорошо сохранившееся тело древнего «металлического» таракана. Оно было заключено в куске айкаита – уникального позднемелового вида янтаря из западной Венгрии, сообщает Biologia.

В Венгрии найден древний «металличесский» таракан эпохи динозавров
Фото: Мир 24Мир 24

Тараканы являлись одним из самых распространенных отрядов насекомых в палеозойских и мезозойских экосистемах. Они появились в позднем каменноугольном периоде и в ходе эволюции, которая длилась 320 млн лет, адаптировались к разнообразным условиям. В настоящее время известны водные, опыляющие, паразитические, хищные, ядовитые и многие другие виды.

Ископаемые тараканы также встречаются в изобилии. Новую находку сделали в шахте угольного рудника Айка-Чингервельги в Венгрии. Таракана отнесли к виду Alienopterix santonicus, он жил в эпоху динозавров – 83-86 млн лет назад.

Семейство Alienopterix в настоящее время исчезло. Однако его представители являлись единственными тараканами мезозойского типа, сумевшимт пережить массовое вымирание в конце мелового периода.

Alienopterix santonicus достигал всего нескольких миллиметров в длину и обладал большими шаровидными фасеточными глазами. По мнению ученых, он также отличался металлической окраской, которая служила эффективным камуфляжем в окружающей среде.

Ранее сообщалось, что в России нашли окаменелости древнейших опылителей. Их возраст оценили в 280 млн лет.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий