В Венгрии найден древний «металличесский» таракан эпохи динозавров

Венгерские ученые обнаружили хорошо сохранившееся тело древнего «металлического» таракана. Оно было заключено в куске айкаита – уникального позднемелового вида янтаря из западной Венгрии, сообщает Biologia.

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Тараканы являлись одним из самых распространенных отрядов насекомых в палеозойских и мезозойских экосистемах. Они появились в позднем каменноугольном периоде и в ходе эволюции, которая длилась 320 млн лет, адаптировались к разнообразным условиям. В настоящее время известны водные, опыляющие, паразитические, хищные, ядовитые и многие другие виды.

Ископаемые тараканы также встречаются в изобилии. Новую находку сделали в шахте угольного рудника Айка-Чингервельги в Венгрии. Таракана отнесли к виду Alienopterix santonicus, он жил в эпоху динозавров – 83-86 млн лет назад.

Семейство Alienopterix в настоящее время исчезло. Однако его представители являлись единственными тараканами мезозойского типа, сумевшимт пережить массовое вымирание в конце мелового периода.

Alienopterix santonicus достигал всего нескольких миллиметров в длину и обладал большими шаровидными фасеточными глазами. По мнению ученых, он также отличался металлической окраской, которая служила эффективным камуфляжем в окружающей среде.