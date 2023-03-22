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33 минуты назад

Найдено официальное упоминание новых наушников Apple

Газета.Ru

В программном коде новой версии мобильной операционной системы iOS 16.4 RC для «айфонов» найдено упоминание новых наушников — Beats Studio Buds+, проходящих под кодовым номером 8214. Об этом сообщает 9to5Mac.

Найдено официальное упоминание новых наушников Beats
Фото: UnsplashUnsplash

Отмечается, что, как и обычные наушники Beats Studio Buds от 2021 года, новые Buds+ получат активное шумоподавление и режим прозрачности. По данным источников журналистов, Beats Studio Buds+ по-прежнему будут использовать специальный чип Beats вместо Apple H1/H2.

При этом Beats Studio Buds+ будут поддерживать совместное использование аудио, автоматическое переключение устройств и функцию «Привет, Siri», точно так же, как AirPods с чипами от Apple.

Новые наушники Beats под кодовым названием 8214 также получат элементы управления мультимедиа для воспроизведения/паузы и возможность нажимать и удерживать специальную область на корпусе для переключения между режимами шумоподавления.

Ожидается, что Beats Studio Buds+ будут представлены в ближайшее время, поскольку финальная версия iOS 16.4 выйдет на следующей неделе.

Ранее сообщалось, что в ближайшие годы Apple намерена добавить в наушники AirPods некие функции «для оздоровления слуха».

Наука и техника,Apple,
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