Мощнейшая версия Xiaomi Redmi Note 12 Turbo получила дату анонса

Компания Redmi официально объявила дату запуска долгожданного Redmi Note 12 Turbo.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Анонс смартфона состоится уже на следующей неделе — 28 марта. Ожидается, что новинка станет первым в мире устройством на базе процессора Snapdragon 7+ Gen 2.

В честь грядущего мероприятия Redmi опубликовала сразу два тизер-постера. На них можно увидеть дизайн Note 12 Turbo, а также наличие в смартфоне 64-мегапиксельной тройной камеры и боковой сканер отпечатков пальцев.

Gizmochina

Gizmochina

Ожидается, что телефон получит 6,67-дюймовый плоский OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц и разрешением FullHD+.