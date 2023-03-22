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1 час назад

Мощнейшая версия Xiaomi Redmi Note 12 Turbo получила дату анонса

Ferra.ruиещё 1

Компания Redmi официально объявила дату запуска долгожданного Redmi Note 12 Turbo.

Мощнейшая версия Xiaomi Redmi Note 12 Turbo получила дату анонса
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Анонс смартфона состоится уже на следующей неделе — 28 марта. Ожидается, что новинка станет первым в мире устройством на базе процессора Snapdragon 7+ Gen 2.

В честь грядущего мероприятия Redmi опубликовала сразу два тизер-постера. На них можно увидеть дизайн Note 12 Turbo, а также наличие в смартфоне 64-мегапиксельной тройной камеры и боковой сканер отпечатков пальцев.

Gizmochina
Gizmochina

Ожидается, что телефон получит 6,67-дюймовый плоский OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц и разрешением FullHD+.

Redmi Note 12 Turbo может поставляться с 12 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5 и 256 ГБ хранилища UFS 3.1.

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