Мощнейшая версия Xiaomi Redmi Note 12 Turbo получила дату анонса

Компания Redmi официально объявила дату запуска долгожданного Redmi Note 12 Turbo.
Анонс смартфона состоится уже на следующей неделе — 28 марта. Ожидается, что новинка станет первым в мире устройством на базе процессора Snapdragon 7+ Gen 2.
В честь грядущего мероприятия Redmi опубликовала сразу два тизер-постера. На них можно увидеть дизайн Note 12 Turbo, а также наличие в смартфоне 64-мегапиксельной тройной камеры и боковой сканер отпечатков пальцев.
Ожидается, что телефон получит 6,67-дюймовый плоский OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц и разрешением FullHD+.
Redmi Note 12 Turbo может поставляться с 12 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5 и 256 ГБ хранилища UFS 3.1.