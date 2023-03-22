Стало известно о лимите сообщений в Telegram

Выяснилось, что в Telegram имеется ограничение на количество сообщений, которые можно отправлять и получать.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Об этом рассказал пользователь Хабра под ником arynyklas. По его словам, если этот лимит превышен, то приложение автоматически удаляет самые старые сообщения.

При этом в Telegram есть два «ящика» для хранения сообщений: один для чатов и групп, где пользователи могут писать, а другой — для каналов, доступные лишь в режиме «только для чтения». Общий лимит для каждого «ящика» составляет около 3 млн сообщений.

При этом количество сообщений в одном чате или канале не может превышать миллиона.