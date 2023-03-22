Космонавт Кикина вернулась в Россию

Единственная женщина в отряде космонавтов Роскосмоса Анна Кикина прилетела из США в Россию. Об этом сообщили в Роскосмосе в среду.
"Сегодня утром в Домодедово приземлился особый борт - в Россию вернулась единственная женщина в отряде Роскосмоса Анна Кикина", - говорится в сообщении госкорпорации в Telegram-канале.
Анна Кикина первой из российских космонавтов отправилась на МКС по программе перекрестных полетов между NASA и Роскосмосом на американском корабле Crew Dragon. В октябре прошлого года она, астронавты NASA Николь Манн и Джош Кассада, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Коити Ваката прибыли на МКС, а 12 марта приводнились в Атлантическом океане у побережья Флориды.
Начальный этап реабилитации Кикиной прошел в Космическом центре им. Линдона Джонсона NASA в Хьюстоне (штат Техас). На месте также присутствовали врачи Центра подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина. После проведения нагрузочных проб и углубленного медицинского обследования в ЦПК специалисты дадут оценку состояния Кикиной, а также определят тактику дальнейшего восстановления и необходимости нахождения в комплексе предстартовой подготовки и послеполетной реабилитации космонавтов и астронавтов в Звездном городке.