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20 минут назад

Анна Кикина вернулась в Россию

ТАСС

Единственная женщина в отряде космонавтов Роскосмоса Анна Кикина прилетела из США в Россию. Об этом сообщили в Роскосмосе в среду.

Космонавт Кикина вернулась в Россию
Фото: ТАССТАСС

"Сегодня утром в Домодедово приземлился особый борт - в Россию вернулась единственная женщина в отряде Роскосмоса Анна Кикина", - говорится в сообщении госкорпорации в Telegram-канале.

Анна Кикина первой из российских космонавтов отправилась на МКС по программе перекрестных полетов между NASA и Роскосмосом на американском корабле Crew Dragon. В октябре прошлого года она, астронавты NASA Николь Манн и Джош Кассада, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Коити Ваката прибыли на МКС, а 12 марта приводнились в Атлантическом океане у побережья Флориды.

Начальный этап реабилитации Кикиной прошел в Космическом центре им. Линдона Джонсона NASA в Хьюстоне (штат Техас). На месте также присутствовали врачи Центра подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина. После проведения нагрузочных проб и углубленного медицинского обследования в ЦПК специалисты дадут оценку состояния Кикиной, а также определят тактику дальнейшего восстановления и необходимости нахождения в комплексе предстартовой подготовки и послеполетной реабилитации космонавтов и астронавтов в Звездном городке.

Наука и техника,Джош Кассада,Николь Манн,Анна Кикина,Центр подготовки космонавтов,Роскосмос,NASA,
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