Космонавт Кикина вернулась в Россию

Единственная женщина в отряде космонавтов Роскосмоса Анна Кикина прилетела из США в Россию. Об этом сообщили в Роскосмосе в среду.

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"Сегодня утром в Домодедово приземлился особый борт - в Россию вернулась единственная женщина в отряде Роскосмоса Анна Кикина", - говорится в сообщении госкорпорации в Telegram-канале.

Анна Кикина первой из российских космонавтов отправилась на МКС по программе перекрестных полетов между NASA и Роскосмосом на американском корабле Crew Dragon. В октябре прошлого года она, астронавты NASA Николь Манн и Джош Кассада, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Коити Ваката прибыли на МКС, а 12 марта приводнились в Атлантическом океане у побережья Флориды.