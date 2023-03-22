Google открыла доступ к встроенному в поисковик чат-боту Bard

Google сообщила в своем официальном блоге об открытии доступа к интеллектуальному чат-боту Bard, встроенному в поисковик компании.

На первых порах Bard будет доступен пользователям из ограниченного числа стран. Также будет ограничен набор поддерживаемых языков. В список регионов первой волны вошли только США и Великобритания, а язык и вовсе один – английский.

Google пообещала, что со временем количество стран и поддерживаемых языков будет расширено. Смогут ли на русском языке с Bard общаться россияне, неизвестно.

Помимо прочего, в своем анонсе Google подчеркнула, что Bard является не заменой классического поиска информации, а дополнением к нему.

«Вы можете использовать Bard, чтобы повысить свою производительность, ускорить мышление и подстегнуть любопытство. Вы можете попросить Bard дать советы, как достичь своей цели на год, объяснить квантовую физику простыми словами или набросать план нового поста для блога», – гласит сообщение Google.

В компании также написали, что многому научились за время тестирования Bard и теперь ждут отзывы от большого количества людей, чтобы улучшить продукт.