В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 76.84EUR 82.54
Войти в почту
1 час назад

Google открыла доступ к встроенному в поисковик чат-боту Bard

Газета.Ruиещё 1

Google сообщила в своем официальном блоге об открытии доступа к интеллектуальному чат-боту Bard, встроенному в поисковик компании.

Google открыла доступ к встроенному в поисковик чат-боту Bard
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

На первых порах Bard будет доступен пользователям из ограниченного числа стран. Также будет ограничен набор поддерживаемых языков. В список регионов первой волны вошли только США и Великобритания, а язык и вовсе один – английский.

Google пообещала, что со временем количество стран и поддерживаемых языков будет расширено. Смогут ли на русском языке с Bard общаться россияне, неизвестно.

Помимо прочего, в своем анонсе Google подчеркнула, что Bard является не заменой классического поиска информации, а дополнением к нему.

«Вы можете использовать Bard, чтобы повысить свою производительность, ускорить мышление и подстегнуть любопытство. Вы можете попросить Bard дать советы, как достичь своей цели на год, объяснить квантовую физику простыми словами или набросать план нового поста для блога», – гласит сообщение Google.

В компании также написали, что многому научились за время тестирования Bard и теперь ждут отзывы от большого количества людей, чтобы улучшить продукт.

Ранее «Газета.Ru» писала о том, что Microsoft добавила в Bing и Edge генератор картинок на основе нейросети DALL-E.

Наука и техника,Google,Microsoft,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий