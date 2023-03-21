NASA: риск столкновения Земли с астероидами оказался выше, чем все думали

До сих пор ученые могли неправильно интерпретировать следы столкновения Земли с астероидами и шансы ударов могут быть выше, чем предрекают текущие оценки. Такое мнение высказал главный научный сотрудник Центра космических полетов имени Годдарда NASA Джеймс Гарвин.

Исследование его команды приводит Science Aler.

При анализе мест столкновения Земли с астероидами, которые произошли за последние миллионы лет, Гарвин использовал новый каталог спутниковых изображений высокого разрешения. Кадры позволили его команде более внимательно изучить некоторые из крупнейших кратеров.

Исследование снимков показало, что истинный размер мест столкновения больше, чем считалось ранее. В частности, до сих пор считается, что кратер Жаманшин, который находится на территории Казахстана, имеет ширину от 12 до 14 километров. Такой удар мог оставить метеорит диаметром от 200 до 400 метров примерно 90 тысяч лет назад. Однако новые данные указывают на то, что размер кратера на самом деле ближе к 30 километрам в поперечнике.