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13 минут назад

Nokia представила новый бюджетный смартфон за 6,5 тыс. руб.

Газета.Ru

Владеющая брендом Nokia компания HMD Global представила новый смартфон из нижней ценовой категории С12 Pro. Об этом сообщает издание GSMArena.

Nokia представила новый бюджетный смартфон за 6,5 тыс. руб.
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Смартфон получил 6,3-дюймовый IPS-экран с разрешение HD+ и V-образным вырезом под пятимегапиксельную фронтальную камеру. Устройство работает под управлением ОС Android 12, за обеспечение вычислительной мощностью которой отвечают восьмиядерный процессор Unisoc 9863A1, а также 2 или 3 ГБ ОЗУ и 64 ГБ встроенной памяти.

С12 Pro получил всего одну основную камеру с разрешением 8 МП. Одной из особенностей модели является наличие съемного аккумулятора емкостью 4000 мАч.

Nokia C12 Pro уже поступил в продажу в Индии. За версию новинки с 2 ГБ оперативной памяти производитель просит 6999 рупий (примерно 6,5 тыс. руб. по курсу на 21 марта 2023 года), версия же на 3 ГБ обойдется уже в 7499 рупий (примерно 7 тыс. руб.).

Ранее «Газета.Ru» писала о том, что флагман Oppo Find X6 получил самый яркий дисплей на рынке. Вместе со смартфоном Oppo представила первые в мире наушники, которые изготавливаются с использованием бамбука.

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