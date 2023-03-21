Nokia представила новый бюджетный смартфон за 6,5 тыс. руб.

Владеющая брендом Nokia компания HMD Global представила новый смартфон из нижней ценовой категории С12 Pro. Об этом сообщает издание GSMArena.

Фото: Nokia Nokia

Смартфон получил 6,3-дюймовый IPS-экран с разрешение HD+ и V-образным вырезом под пятимегапиксельную фронтальную камеру. Устройство работает под управлением ОС Android 12, за обеспечение вычислительной мощностью которой отвечают восьмиядерный процессор Unisoc 9863A1, а также 2 или 3 ГБ ОЗУ и 64 ГБ встроенной памяти.

С12 Pro получил всего одну основную камеру с разрешением 8 МП. Одной из особенностей модели является наличие съемного аккумулятора емкостью 4000 мАч.

Nokia C12 Pro уже поступил в продажу в Индии. За версию новинки с 2 ГБ оперативной памяти производитель просит 6999 рупий (примерно 6,5 тыс. руб. по курсу на 21 марта 2023 года), версия же на 3 ГБ обойдется уже в 7499 рупий (примерно 7 тыс. руб.).