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20 минут назад

Стало известно об ограничениях iPhone с USB-C

Lenta.ru

Быстрая зарядка в новых смартфонах будет работать только с сертифицированными аксессуарами. Об этом сообщает издание 9to5Mac.

Стало известно об ограничениях iPhone с USB-C
Фото: lenta.rulenta.ru

Как стало известно авторитетному инсайдеру Мин-Чи Ко, в устройствах серии iPhone 15 появится разъем USB-C. Однако смартфоны будут иметь ограничение. В частности, максимально быстрая зарядка будет работать только при использовании сертифицированных аксессуаров.

Ко пояснил, что для получения максимальной производительности владелец девайса должен будет использовать не только оригинальный адаптер, но и сертифицированный кабель USB-C. В противном случае скорость зарядки будет ограничена.

В настоящий момент iPhone 14 и 14 Pro поддерживают максимальную зарядку мощностью до 20 и 27 ватт соответственно. Оригинальные аксессуары выпускает Apple и ее партнеры — последние для этого должны получить сертификацию Made for iPhone («Сделано для iPhone»).

В середине марта журналисты издания Laptop Mag предположили, что решение Apple сертифицировать кабели USB-C может противоречить законам Евросоюза. Авторы изучили документы ЕС и выяснили, что правила европейских регуляторов запрещает производителям гаджетов осуществлять манипуляции с зарядными устройствами.

Наука и техника,Apple,ЕС,
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