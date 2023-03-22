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1 час назад

Китайские археологи раскопали гробницы чиновников династии Тан

Большая Азия

Три гробницы, относящиеся к периоду правления династии Тан (618-907 годы) обнаружили сотрудники института археологии провинции Шаньси на севере Китая. Все гробницы, представляющие собой земляные пещеры, имеют эпитафии, на которых четко написаны годы этих захоронений.

Китайские археологи раскопали гробницы чиновников династии Тан
Фото: bigasia.rubigasia.ru

Захоронения раскопали в городе Чанчжи в апреле-мае 2022 года в рамках одного из строительных проектов. Как сообщили археологи, в ходе раскопок в общей сложности обнаружили 30 древних захоронений, пять из которых относятся к времени правления династии Тан, и 25 – к династиям Мин и Цин (1368–1911 годы).

Из этих трех гробниц специалисты извлекли большое количество наборов погребального инвентаря, включая пять хорошо сохранившихся глиняных статуэток и чайный сервиз, состоящий из приборов с различными текстурами.

Новые находки позволяют пролить свет на древние погребальные обычаи и социальную культуру в этом регионе, отмечают археологи.

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