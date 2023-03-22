Китайские археологи раскопали гробницы чиновников династии Тан

Три гробницы, относящиеся к периоду правления династии Тан (618-907 годы) обнаружили сотрудники института археологии провинции Шаньси на севере Китая. Все гробницы, представляющие собой земляные пещеры, имеют эпитафии, на которых четко написаны годы этих захоронений.

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Захоронения раскопали в городе Чанчжи в апреле-мае 2022 года в рамках одного из строительных проектов. Как сообщили археологи, в ходе раскопок в общей сложности обнаружили 30 древних захоронений, пять из которых относятся к времени правления династии Тан, и 25 – к династиям Мин и Цин (1368–1911 годы).

Из этих трех гробниц специалисты извлекли большое количество наборов погребального инвентаря, включая пять хорошо сохранившихся глиняных статуэток и чайный сервиз, состоящий из приборов с различными текстурами.