Убыток Samsung в России в 2022 году достиг 2,9 млрд рублей

Чистый убыток российского юридического лица южнокорейской компании Samsung ООО "СЭРК" по итогам 2022 года составил 2,9 млрд рублей против чистой прибыли в 6,5 млрд рублей годом ранее. Это следует из данных "Спарк".

Выручка от продаж компании также снизилась - с 288,7 млрд рублей в 2021 году до 88,9 млрд рублей по итогам 2022 года.

В феврале 2023 года Samsung Electronics сменила руководителя по России и странам СНГ - им стал бывший вице-президент подразделения потребительской электроники компании по России и СНГ Ли Чунгсун, свидетельствуют данные ЕГРЮЛ. В пресс-службе Samsung подтвердили ТАСС смену руководства в российском юрлице.