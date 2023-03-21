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42 минуты назад

Глава Nvidia Дженсен Хуанг намерен стать роботом через 30-40 лет

Газета.Ru

Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг хочет управлять компанией еще 30-40 лет, а потом стать роботом и продолжить возглавлять IT-корпорацию. Об этом глава Nvidia заявил в интервью телеканалу CNBC.

Глава Nvidia захотел стать роботом через 30 лет
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Я думаю, что вношу значительный вклад в компанию и создаю среду, в которой мы можем творить все это. Я не могу сказать наверняка, как долго это еще продлится, но, думаю, еще три-четыре десятилетия. После я смогу стать роботом и продолжить управлять компанией еще столько же», – сказал Хуанг.

В разговоре с CNBC топ-менеджер Nvidia также коснулся темы рынка видеокарт. По его словам, ниша продолжает стабилизироваться после недавнего полупроводникового кризиса. На это как минимум указывает возобновление поставок компонентов, необходимых для производства графических плат.

Хуанг дал интервью CNBC в преддверии конференции GTC 2023, на которой Nvidia представит свои новинки. GTC 2023 пройдет с 20 по 23 марта.

Ранее «Газета.Ru» писала о том, что игра Diablo 4 «сжигает» некоторые видеокарты Nvidia.

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