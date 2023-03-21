Глава Nvidia захотел стать роботом через 30 лет

«Я думаю, что вношу значительный вклад в компанию и создаю среду, в которой мы можем творить все это. Я не могу сказать наверняка, как долго это еще продлится, но, думаю, еще три-четыре десятилетия. После я смогу стать роботом и продолжить управлять компанией еще столько же», – сказал Хуанг.