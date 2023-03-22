Создатель ChatGPT обеспокоен криминальными талантами нейросети

Сэм Олтмен пояснил, что его пугает не столько ChatGPT, сколько люди, которые используют бота. В интервью ABC News генеральный директор OpenAI рассказал, что усовершенствованная версия GPT-4 далеко не идеальна. Но этот бот способен писать компьютерный код на большинстве языков программирования и сдать единый экзамен на степень бакалавра. У создателя GPT-4 вызывает тревогу тот факт, что его могут использовать и злоумышленники.

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«Я особенно обеспокоен тем, что эта версия может применяться для крупномасштабной дезинформации. Теперь, когда бот может писать компьютерный код, его легко использовать для наступательных кибератак», — сказал он.

OpenAI запустила GPT-4 на прошлой неделе — это более мощная версия ChatGPT. Компания предупредила, что бот можно убедить выводить ложный или вредный контент.

«Я думаю, у общества есть ограниченное количество времени, чтобы понять, как реагировать на это, как регулировать это и как с этим справляться», — заявил Сэм Олтмен.

Впрочем, разработчики предусмотрели некоторые меры предосторожности: например, нейросети запретили контент, касающийся преступлений и методов их исполнения.

«Мы сотрудничаем с экспертами и исследователями, чтобы избежать опасных случайностей, которые могут проявиться в системе», — заявили ранее в компании.