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36 минут назад

В Арктике открыли два новых вида комаров

Lenta.ru

На Чукотке открыли два новых вида комаров. Их обнаружил и описал энтомолог Карельского научного центра РАН (КарНЦ РАН) Алексей Полевой, об этом сообщается на сайте научного центра.

В Арктике открыли два новых вида комаров
Фото: CC BY 2.0 / John TannCC BY 2.0 / John Tann

Экспедиция обнаружила грибных комаров из рода Neuratelia Rondani в долине чукотской реки Анадырь. Дальнейшие лабораторные исследования установили, что два образца являются ранее неведомыми видами гнуса. Образцы ДНК отправили на секвенирование в Канаду.

Ученым удалось узнать, что один из образцов имеет морфологическое сходство с видом Neuratelia nemoralis, ареалом обитания которого является Карелия. Второе насекомое не похоже на других сородичей, обитающих в евроазиатской и американской лесотундре. Названия комарам ученый дал, следуя процедуре Международного кодекса зоологической номенклатуры. Один из них был назван Neuratelia aculeata (имеющий жало), а второй Neuratelia cornuta (рогатый).

«Пока эти два вида действительно отмечены только на Чукотке, больше их нигде не встречали. Вполне возможно, что они характерны для северных территорий, и есть вероятность новых находок», — приводит пресс-служба КарНЦ РАН слова Полевого.

Ранее российские ученые нашли в Якутии новый подвид арктических бабочек. Насекомое поймали за полярным кругом, высоко в горах на высоте 1,4 тысячи метров над уровнем моря. Отмечается, что открытие стало возможным из-за того, что до сих пор в России есть малоизученные участки, в первую очередь на севере.

Наука и техника,Алексей Полевой,
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