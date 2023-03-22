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47 минут назад

Представлены прозрачные наушники Nothing Ear (2) с адаптивным шумоподавлением

Газета.Ruиещё 3

Компания Nothing представила второе поколение прозрачных беспроводных наушников Ear (2). Новинка повторяет дизайн предшественников, а основные изменения касаются функциональности наушников, сообщает портал GSMArena.

Представлены прозрачные наушники Nothing Ear (2) с адаптивным шумоподавлением
Фото: Nothing TechNothing Tech

Наушники Nothing Ear (2) весят 4,5 грамма каждый и защищены от пыли и влаги по стандарту IP54, в то время как кейс предлагает защиту IP55. Наушники получили функцию адаптивного шумоподавления, которое подстраивается под окружение и форму ушей пользователя. Также в них можно будет прослушивать музыку высокого качества с помощью кодека LHDC 5.0 и подключаться к двум устройствам одновременно с автоматическим переключением.

Отмечается, что динамические 11,6 мм драйверы разработаны самой компанией Nothing. Заявлена автономность до 36 часов с подзарядкой от кейса, который также поддерживает беспроводную зарядку по стандарту Qi мощностью 2,5 Вт. Nothing Ear (2) поступят в продажу 28 марта по цене в $150 (около 11,5 тыс. руб.). Первая модель, представленная в 2021 году, поначалу стоила $100, однако позднее цена была увеличена до $150.

Ранее "Газета.Ru" рассказывала, что Oppo представила беспроводные наушники Enco Free 3 c использование бамбукового волокна.

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