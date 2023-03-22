Представлены прозрачные наушники Nothing Ear (2) с адаптивным шумоподавлением

Наушники Nothing Ear (2) весят 4,5 грамма каждый и защищены от пыли и влаги по стандарту IP54, в то время как кейс предлагает защиту IP55. Наушники получили функцию адаптивного шумоподавления, которое подстраивается под окружение и форму ушей пользователя. Также в них можно будет прослушивать музыку высокого качества с помощью кодека LHDC 5.0 и подключаться к двум устройствам одновременно с автоматическим переключением.