Госслужащим в Нидерландах запретили использовать TikTok

Государственным служащим Нидерландов запретили использовать китайское видеоприложение TikTok на своих рабочих телефонах. Об этом говорится в письме госсекретаря Александры ван Хаффелен, сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).

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В краткосрочной перспективе телефоны, которые государственные служащие получают от правительства, будут настроены таким образом, что на них можно будет устанавливать только предварительно одобренные приложения. NOS отмечает, что численность государственных служащих в Нидерландах составляет 140 тысяч человек, но не совсем ясно, сколько из них пользуются выданными телефонами.

Правительство Нидерландов заявляет, что по вопросу TikTok оно следует рекомендациям разведывательной службы AIVD, в которых говорится, что существует повышенный риск шпионажа для всех приложений, создаваемых в странах, которые «реализуют киберпрограммы, направленные против Нидерландов и интересов Нидерландов».

Нидерланды следуют за другими европейскими странами, которые объявили о мерах против TikTok. Ранее в этом месяце Великобритания и Бельгия объявили о запрете. В США существует запрет на TikTok для федеральных государственных чиновников, но эта мера также была реализована на других уровнях власти.

17 марта парламент Новой Зеландии запретил своим депутатам использовать китайское приложение TikTok на служебных мобильных телефонах.