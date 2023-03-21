«Хаббл» сделал снимок неправильной спиральной галактики

Космический телескоп «Хаббл» запечатлел неправильную спиральную галактику NGC 5486, в которой формируются новые звезды. Она находится на расстоянии в 110 млн световых лет от Земли. Об этом пишет 3DNews.
Несмотря на то, что эта галактика имеет нечеткие спиральные рукава, она находится рядом с большой галактикой «Вертушкой», которая является одним из самых популярных примеров спиральных галактик с выступающими и четко очерченными рукавами. В 2006 году «Хаббл» сделал ее снимок, который стал самым подробным фото спиральной галактики, сделанным когда-либо телескопом.
NGC 5486 находится в созвездии Большой Медведицы. Снимок был сделан для изучения сверхновых типа II - крупных взрывов, которые происходят после того, как массивная звезда коллапсирует. Подобное явление зафиксировали еще в 2004 году, а теперь астрономы использовали «Хаббл» для того, чтобы подробнее изучить его последствия.