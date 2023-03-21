«Хаббл» сделал снимок неправильной спиральной галактики

Космический телескоп «Хаббл» запечатлел неправильную спиральную галактику NGC 5486, в которой формируются новые звезды. Она находится на расстоянии в 110 млн световых лет от Земли. Об этом пишет 3DNews.

Фото: NASA NASA

Несмотря на то, что эта галактика имеет нечеткие спиральные рукава, она находится рядом с большой галактикой «Вертушкой», которая является одним из самых популярных примеров спиральных галактик с выступающими и четко очерченными рукавами. В 2006 году «Хаббл» сделал ее снимок, который стал самым подробным фото спиральной галактики, сделанным когда-либо телескопом.