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1 час назад

В Китае показали смартфон с самым ярким экраном на рынке

Газета.Ruиещё 1

В Китае представлены смартфоны Oppo Find X6 и X6 Pro, которые получили флагманские характеристики и необычный дизайн. Об этом сообщает портал 91mobiles.

Oppo представила ультра флагман Find X6
Фото: OppoOppo

Базовая модель Find X6 оснащена 6,74-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц. На задней панели смартфона установлены три 50-мегапиксельные камеры, откалиброванные Hasselblad: основной сенсор Sony IM890, ультраширокоугольный Samsung JN1 и телеобъектив Sony IMX890.

Более дорогой Oppo Find X6 Pro получил 6,82-дюймовый AMOLED-дисплей, выполненный по технологии LTPO3, с разрешением QHD и адаптивной частотой обновления 120 Гц. В этой модели также используется самый яркий дисплей среди всех смартфонов, который в пиковых значениях выдает до 2500 нит. Камера Hasselblad Find X6 Pro состоит из трех датчиков с разрешением 50 Мп: основной дюймовый модуль представлен сенсором Sony IMX989, ультраширокоугольный — Sony IMX890 и телеобъектив — Sony IMX890.

Младшая версия Find X6 оснащена чипсетом MediaTek Dimensity 9200 и имеет до 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Смартфон оснащен аккумулятором емкостью 4800 мАч с поддержкой зарядки мощностью 80 Вт. Гаджет защищен от пыли и брызг воды по стандарту IP64.

Флагман Find X6 Pro работает на базе чипа Snapdragon 8 Gen 2 и предлагает до 16 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти. Он также предлагает аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 Вт и беспроводной на 50 Вт. Старшая версия защищена от воды и пыли по стандарту IP68.

Оба устройства поставляются с предустановленной системой Android 13 и фирменной оболочкой ColorOS 13.1.

Oppo Find X6 и X6 Pro поступят в продажу в Китае по цене от 4,5 тыс. юаней (около 50,4 тыс. руб.) и от 6 тыс. юаней (около 67,2 тыс. руб.) соответственно. О доступности флагманов в России пока не сообщается.

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