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34 минуты назад

Российские ученые разработали состав для защиты судов от водорослей

Мир24иещё 1

Российские ученые нашли способ защитить корпуса судов от обрастания микроорганизмами и водорослями. Новая разработка основана на веществах, выделяемых бактериями, сообщает РИА «Новости».

Российские ученые разработали состав для защиты судов от водорослей
Фото: Мир 24Мир 24

Биообрастанию подвержены не только суда, но и гидротехнические сооружения, подводные платформы и океанографическое оборудование. Оно ускоряет коррозию и сокращает срок службы конструкций, в случае с кораблями – снижает маневренность и повышает расход топлива на 40-50%.

Поверхности защищают от биообрастания покрытиями с биоцидами (в основном – соединениями меди). Но такой подход опасен для окружающей среды, так как из-за него в воду попадает более 5 тонн соединений тяжелых металлов в год.

Ученые из Дальневосточного отделения Российской академии наук и Института химии и Национального научного центра морской биологии имени Жирмунского предложили создать покрытие с продуктами микробного биосинтеза. Нужные соединения выделили из морских водорослей, губок, асцидий и кораллов, но более подходящим источником оказались микроорганизмы. Их использование позволяет получать достаточное количество веществ без истощения природных ресурсов.

Ученые выделили штамм одного из видов морских бактерий, который продемонстрировал высокую антимикробную и антиобрастающую активность. Биологические вещества, выделяемые данным штаммом, использовали в качестве природного биоцида.

Ранее сообщалось, что российские ученые предложили новый способ добычи редкоземельных металлов. Он также основан на использовании микроорганизмов.

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