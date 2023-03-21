Вышло мартовское обновление для Google Pixel Watch

Google обычно рассылает ежемесячные обновления на свои устройства в первый понедельник каждого месяца, но по какой-то причине на этот раз это было не так. Компания дождалась третьего понедельника месяца. Это то обновление, которое обнаруживает падение. И это самая разрекламированная новая функция, но она далеко не единственная.

Фото: Itzine.ru Itzine.ru

Даже когда Pixel Watch отключены из-за низкого заряда батареи, вы все равно можете заставить их показывать время нажатием заводной головки. Это покажет цифровые часы рядом с красным индикатором низкого заряда батареи.

Всегда включенный дисплей можно включить в настройках или в сопутствующем приложении, а также повернув заводную головку. Экран активируется, когда AOD выключен, а дисплей становится ярче. Чувствительность сенсорного экрана была оптимизирована, теперь для экономии заряда батареи добавлена поддержка одного касания, а в настройках дисплея появились новые режимы цветокоррекции и оттенков серого.

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