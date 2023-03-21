Слитый в сеть ИИ от Meta* стали использовать для знакомств в Tinder

Слитую в сеть языковую модель LLaMA от Meta (признана в России экстремистской и запрещена) стали использовать для описания профилей и общения в Tinder с целью повысить шансы на свидание. Об этом сообщает Vice.

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Отмечается, что представленная ранее модель GPT4 от Open AI тоже умеет создавать тексты для профилей в Tinder, причем делает это намного лучше, чем ИИ от Meta. Несмотря на это, инженер по информационной безопасности Альфредо Ортега создал Discord-бота, в который встроил LLaMA.

«LLaMA не так хороша как ChatGPT, но зато она использует в 1000 раз меньше вычислительной мощности», — признается Ортега.

В качестве примеров работы бота в Discord на базе LLaMA приводят несколько сообщений, созданных нейросетью: «Привет, мне нравится твоя собака. Хочешь как-нибудь выпить?» или «На Мейн-стрит только что открылся новый бар. Ты уже была там?».

Ортега также отметил, что среди прочих недостатков использования нейросетей в Tinder — отсутствие автоматизации. То есть пользователю необходимо самостоятельно вбивать запрос в чат-бот и переносить ответ в переписку. Он не исключает, что в будущем этот процесс будет работать без участия пользователя.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что создатели «Южного парка» использовали ChatGPT для написания сценария для серии про ИИ.