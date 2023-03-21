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24 минуты назад

Windows 11 из-за ошибки показывает ложное предупреждение об отсутствии защиты LSA

Газета.Ru

Некоторые пользователи Windows 11 столкнулись с ошибкой в приложении Windows Security, из-за которой показывается ложное сообщение о неработающем локальном центре безопасности (LSA). Об этом сообщает портал Windows Latest.

Windows 11 показывает ложное предупреждение об отсутствии защиты LSA
Фото: Газета.ру Газета.ру

Так, пользователи получают уведомление: «Защита локального центра безопасности отключена. Ваше устройство может быть уязвимым», хотя на самом деле система включена и полностью функционирует.

По данным источника, ошибка связана с обновлением антивирусного ПО «Защитник Windows» (KB5007651), которое было выпущено 17 марта 2023 года.

Microsoft уже начала распространять патч, исправляющий проблему, однако пока обновление получили лишь некоторые пострадавшие. Тем временем пользователи нашли несколько временных решений — например, можно включить защиту LSA через приложение Windows Security, через редактор реестра или же удалить обновление KB5007651 через настройки Windows Update.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что Microsoft запустит свой магазин мобильных игр ради конкуренции с Google и Apple.

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