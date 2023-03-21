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42 минуты назад

Doogee запустила продажи линейки смартфонов Doogee S100

ITZine.ru

Компания Doogee специализируется на производстве смартфонов. Месяц назад Doogee представила новую линейку защищенных смартфонов Doogee S100, однако продажи устройств были запущены только вчера.

Doogee запустила продажи линейки смартфонов Doogee S100
Фото: Itzine.ruItzine.ru

Смартфон имеет 120-герцевый экран, 256 ГБ флэш-памяти, SoC MediaTek Helio G99, а также оснащен 108-мегапиксельной камерой и аккумулятором ёмкостью 10 800 мА•ч, поддерживающим 66-ваттную зарядку.

Необходимо отметить, что устройство выполнено в соответствии с требованиями сертификатов IP69, что предусматривает защиту от воды и пыли, а также по военному стандарту прочности MIL-STD-810H. Телефон подойдет для любителей экстремального отдыха, для туристов или тех, чья работа связана с постоянным риском.

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