Doogee запустила продажи линейки смартфонов Doogee S100

Компания Doogee специализируется на производстве смартфонов. Месяц назад Doogee представила новую линейку защищенных смартфонов Doogee S100, однако продажи устройств были запущены только вчера.

Необходимо отметить, что устройство выполнено в соответствии с требованиями сертификатов IP69, что предусматривает защиту от воды и пыли, а также по военному стандарту прочности MIL-STD-810H. Телефон подойдет для любителей экстремального отдыха, для туристов или тех, чья работа связана с постоянным риском.