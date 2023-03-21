Нейросеть показала «советский» сериал The Last of Us

Автор «Тинькофф Журнала» Даша Лейзаренко экспериментировала с нейросетью Midjourney и создала кадры из сериала «Одни из нас», действие которого происходит в СССР. В «советской» версии планету охватила эпидемия борщевика, в то время как в оригинальном шоу — гриб кордицепс.

Фото: Даша Лейзаренко/journal.tinkoff.ru Даша Лейзаренко/journal.tinkoff.ru

Автор использовала пятую версию нейросети Midjourney, которая способна генерировать реалистичные изображения по текстовому описанию. Она добавляла слово «soviet» к каждому запросу и указывала формат картинки 3:2. В конце своего запроса она также добавляла «film photo» или «shot by Andrei Tarkovsky», чтобы придать картинкам еще большую атмосферу.

Даша Лейзаренко/journal.tinkoff.ru

Даша Лейзаренко/journal.tinkoff.ru

Причем, как отмечает Лейзаренко, она не давала подробных описаний зомби и героев, так как хотела увидеть неожиданные детали. Советскую архитектуру автор описывала подробнее.