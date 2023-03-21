В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 77.24EUR 82.37
Войти в почту
1 час назад

Нейросеть показала "советский" сериал The Last of Us, в котором планету захватил борщевик

Газета.Ruиещё 1

Автор «Тинькофф Журнала» Даша Лейзаренко экспериментировала с нейросетью Midjourney и создала кадры из сериала «Одни из нас», действие которого происходит в СССР. В «советской» версии планету охватила эпидемия борщевика, в то время как в оригинальном шоу — гриб кордицепс.

Нейросеть показала «советский» сериал The Last of Us
Фото: Даша Лейзаренко/journal.tinkoff.ruДаша Лейзаренко/journal.tinkoff.ru

Автор использовала пятую версию нейросети Midjourney, которая способна генерировать реалистичные изображения по текстовому описанию. Она добавляла слово «soviet» к каждому запросу и указывала формат картинки 3:2. В конце своего запроса она также добавляла «film photo» или «shot by Andrei Tarkovsky», чтобы придать картинкам еще большую атмосферу.

Даша Лейзаренко/journal.tinkoff.ru
Даша Лейзаренко/journal.tinkoff.ru

Причем, как отмечает Лейзаренко, она не давала подробных описаний зомби и героев, так как хотела увидеть неожиданные детали. Советскую архитектуру автор описывала подробнее.

Лейзаренко также добавила, что «советские» Джоэл и Элли получились почти сразу, а попытки их улучшить не принесли автору успеха. В общей сложности энтузиастка опубликовала 14 изображений.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий