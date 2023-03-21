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59 минут назад

Турция показала стелс-беспилотник

Lenta.ru

Турецкая компания Turkish Aircraft Industries (TAI) показала стелс-беспилотник ANKA-3, выполненный по аэродинамической схеме летающего крыла. Об этом сообщает The Drive.

Турция показала стелс-беспилотник
Фото: Defence TurkDefence Turk

Издание отмечает, что данный летательный аппарат, по своим размерам сопоставимый с легким истребителем, предназначен для нанесения ударов, наблюдательных миссий и применения средств радиоэлектронной борьбы. Другими задачами беспилотника называется подавление и уничтожение систем противовоздушной обороны.

Согласно The Drive, применять однодвигательный ANKA-3 планируется вместе с турецким перспективным стелс-истребителем TF-X. Размещать системы и боеприпасы можно как во внутреннем отсеке беспилотника, так и на внешних подвесках.

Издание допускает, что по итогам испытаний конструкция воздухозаборника ANKA-3 может быть изменена.

В марте The Drive сообщило, что турецкий перспективный стелс-истребитель TF-X прошел рулежные испытания.

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