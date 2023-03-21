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1 час назад

Новый чип Apple A17 Bionic окажется слабее из-за проблем на производстве TSMC

Газета.Ru

Apple снизила цели по производительности чипа A17 Bionic, который ожидается в iPhone 15 Pro, из-за проблем с производством 3-нанометровых чипов у TSMC. Это может повлиять не только на будущие смартфоны компании, но и на новые Mac с чипом M3, сообщает портал Wccftech со ссылкой на инсайдера Revegnus.

Apple снизила цели по производительности чипа A17 Bionic
Фото: PhoneDesigner/TwitterPhoneDesigner/Twitter

Apple является единственным клиентом 3-нанометровых чипов TSMC, и, по данным Revegnus, тайваньская фирма продолжает испытывать трудности на производстве. Ранее этот же источник публиковал информацию о возможных результатах прохождения бенчмарка Apple A17 Bionic в одноядерном и многоядерном режимах, в которых был показан небывалый рост производительности. Однако теперь Revegnus заявляет, что Apple понизит мощность новых чипов.

Предполагается, что Apple не смогла добиться желаемого баланса между энергопотреблением и тепловыделением в новых A17 Bionic. Это может означать, что 3-нанометровый чип Apple M3 для будущих Mac может получить аналогичные ограничения. Ожидается, что Apple пожертвует производительностью в пользу энергоэффективности.

Эти предположения подтверждаются тем, что TSMC в ходе анонса завода по производству 3-нанометровых чипов не говорила о приросте производительности в новых чипах, а лишь отметила, что при одинаковой скорости энергоэффективность в 3-нанометровых чипах вырастет до 35%.

Ожидается, что TSMC начнет массовое производство чипов Apple A17 Bionic после второй половины 2023 года.

Наука и техника,Apple,
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