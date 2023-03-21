Сценарий серии «Южного парка» про ИИ был написан с помощью ChatGPT

Создатели «Южного парка» использовали ChatGPT для написания сценария к недавней серии, сюжет которой завязан вокруг чат-бота на базе искусственного интеллекта. Об этом сообщает портал IFL Science.
В вышедшем 8 марта 2023 года четвертом эпизоде 26-го сезона под названием «Глубокое обучение» показано, как Клайд использует ChatGPT для того, чтобы писать красивые сообщения своей девушке. Он также рассказывает об этом Стэну, чтобы тот использовал нейросеть для общения с Венди. О ChatGPT узнают еще несколько учеников, которые с его помощью пишут рефераты.
Эпизод заканчивается титрами с надписью «написано Треем Паркером и ChatGPT». В титрах также указано, что озвучка самого ChatGPT была сделана с помощью генератора текста в голос на базе искусственного интеллекта Play.ht.
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