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1 час назад

Создатели "Южного парка" использовали ChatGPT для написания сценария для серии про ИИ

Газета.Ruиещё 1

Создатели «Южного парка» использовали ChatGPT для написания сценария к недавней серии, сюжет которой завязан вокруг чат-бота на базе искусственного интеллекта. Об этом сообщает портал IFL Science.

Сценарий серии «Южного парка» про ИИ был написан с помощью ChatGPT
Фото: Comedy CentralComedy Central

В вышедшем 8 марта 2023 года четвертом эпизоде 26-го сезона под названием «Глубокое обучение» показано, как Клайд использует ChatGPT для того, чтобы писать красивые сообщения своей девушке. Он также рассказывает об этом Стэну, чтобы тот использовал нейросеть для общения с Венди. О ChatGPT узнают еще несколько учеников, которые с его помощью пишут рефераты.

Эпизод заканчивается титрами с надписью «написано Треем Паркером и ChatGPT». В титрах также указано, что озвучка самого ChatGPT была сделана с помощью генератора текста в голос на базе искусственного интеллекта Play.ht.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что в Китае ИИ стал ведущим новостей.

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