Oppo раскрыла главные характеристики планшета Oppo Pad 2

Уже сегодня компания Oppo представит в Китае флагманскую серию телефонов Find X6. А вместе с ней и планшет Oppo Pad 2.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Изначально инсайдеры утверждали, что планшет оснастят чипом MediaTek, но недавний листинг Geekbench намекал на использование чипа Snapdragon 888 от Qualcomm.

Но всего за несколько часов до официальной презентации представители Oppo всё же раскрыли карты. Они рассказали, что Oppo Pad 2 будет работать на чипе Dimensity 9000 — он же используется, например, в OnePlus Pad.

Ожидается также, что девайс получит 512 ГБ постоянной памяти стандарта UFS 3.1 и поддержку стилуса и клавиатуры.